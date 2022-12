Sanremo: restauro della cappella ‘Bottini’, l’amministrazione opta per l’esproprio come per l’immobile delle Rivolte

Anche la cappella ‘Bottini’ passerà dalla stessa procedura già conosciuta per il recupero dell’immobile all’interno delle Rivolte San Sebastiano.

L’amministrazione comunale è intenzionata a portare avanti il progetto per la ristrutturazione della cappella privata che rientra nel più ampio piano ‘Pimqua’ per la riqualificazione della Pigna, un pezzo di storia sanremese che merita una nuova vita.

Per raggiungere lo scopo, quindi, palazzo Bellevue deve avviare le pratiche di esproprio e, in particolare, l’aggiornamento al PUC e l’apposizione del vincolo preordinato. Pratica che questa mattina è stata esaminata e votata dalla Seconda Commissione consiliare del neo presidente Carlo Biancheri, eletto dopo l’uscita dalla maggioranza del consigliere Umberto Bellini.



“L’opera di restauro della cappella ‘Bottini’ impreziosisce il centro storico in equilibrio tra sviluppo e tutela - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella nell’esposizione della pratica - useremo il vincolo preordinato all’esproprio per rispettare tempi e modalità. Oggi votiamo il vincolo, poi passeremo alla dichiarazione di pubblica utilità e infine alla valutazione dell’indennizzo”.



Critiche sono arrivate dal consigliere di opposizione Andrea Artioli che ha sottolineato come si tratti della seconda votazione per una pratica già discussa e che poi ha cambiato forma anche in seguito alla verifica in merito alla proprietà della cappella, riconducibile alla famiglia del consigliere comunale Ethel Moreno.

Il documento è stato infine votato dalla commissione consiliare con le opposizioni che si sono astenute riservando un’eventuale espressione favorevole dopo la discussione in consiglio comunale.