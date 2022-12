Sanremo: consegna dei gadget al personale della Penitenziare, l'Uspp sempre più vicino a loro

L’USPP, sempre più punto di riferimento per gli Agenti in servizio nel penitenziario di Sanremo, con la consueta consegna dei gadget di fine anno, ha portato la propria vicinanza al personale della Polizia Penitenziaria, specialmente a quei colleghi più giovani, originari delle regioni del sud Italia che nelle festività natalizie saranno impegnati a garantire sicurezza e legalità lontani dai propri affetti famigliari.

Presente anche il Consigliere Provinciale Avv. Daniele Ventimiglia che ha premiato l’Assistente capo coordinatore Michele Taiello, poliziotto che ha dimostrato nel corso dell’ultimo biennio un profondo senso del dovere e spirito di solidarietà, sia in servizio, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità per salvare due detenuti in un incendio, sia in ambito civile, nella donazione volontaria di sangue.

"Ci congratuliamo con il collega per questo formale riconoscimento – dichiara il segretario regionale USPP Guido Pregnolato – troppe volte siamo abituati a leggere sui media notizie che diffamano e offuscano l’opera esemplare della Polizia Penitenziaria, perciò non possiamo che ringraziare il Consigliere Provinciale Ventimiglia per la sua vicinanza e per consolidare pubblicamente, con questo gesto, l’immagine ed il prestigio del Corpo nella provincia di Imperia".