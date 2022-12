Cybersecurity: alla Confartigianato il corso base per privati ed aziende insieme ad Atfield Software

La maggior diffusione della tecnologizzazione comporta una naturale miglior tutela e protezione dei propri dati sensibili. Insieme ad ATField Software, la Confartigianato di Imperia organizza il corso di "Cybersecurity di base per Privati e Aziende", con un limite massimo di 10 persone a classe.

Il corso sarà un’infarinatura di base sulla Cyber Security, quanto occorrerebbe a ciascuna azienda, ai dipendenti o ai privati, per i loro account, per essere sicuri di proteggere i propri dati. Gli incontri si terranno lunedì 20 e lunedì 27 febbraio 2023 dalle 18 alle 20 in presenza nella sede di Sanremo della Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36.

Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono di interesse comune a tutti, sia nell'ambito privato che nell'ambito aziendale:

• cenni sulla Cybersecurity

• i criminali informatici: a cosa mirano e come agiscono

• minimo dizionario hacking di base

• cenni sul GDPR

• furto e perdita dei dati, come evitarli

• rischi dell'uso inconsapevole delle attrezzature informatiche

• BYOD, pen drive, reti wireless, hotspot pubblici, VPN

• Authentication 2 fattori

• Phishing e riconoscimento delle frodi online

• Gestione delle proprie credenziali, creazione password sicure, memorizzazione e conservazione

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto con gli argomenti trattati. Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.