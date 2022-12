C’è un super fortunato giocatore di Arma di Taggia che ha portato a casa oltre 100mila euro con una vincita al SuperEnalotto.

La giocata è stata fatta per il concorso di sabato scorso alla tabaccheria di via San Francesco ad Arma e ha consentito di arrivare a uno straordinario ‘5’, per una vincita di 101.056,89 euro.

Ovviamente una cifra lontanissima dai 330 milioni di euro in palio per il ‘Jackpot’ del SuperEnalotto ma che, sicuramente, avrà reso felice il fortunato vincitore.