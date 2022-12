Da Ventimiglia il consigliere regionale Ioculano traccia il bilancio del 2022 tra sanità, infrastrutture e elezioni comunali (Foto e Video)

Natale tempo di bilanci per il mondo della politica locale che si prepara a un 2023 di grandi sfide in città chiave della provincia. Ieri sera a Ventimiglia il consigliere regionale PD Enrico Ioculano ha chiamato a raccolta i fedelissimi per un brindisi di fine anno tra le sfide sul piano regionale e le manovre per preparare gli schieramenti che si sfideranno alle amministrative nella città di confine.

“È stato un 2022 difficile e che ci ha dato da fare in particolare sul tema della sanità - ha dichiarato Ioculano ai nostri microfoni - la provincia di Imperia e l’Asl1 stanno attraversando un momento difficile e il contributo dell’opposizione in Regione è importante. Ci siamo prodigati per l’ospedale di Bordighera, per Sanremo per la Psichiatria a Imperia e i Pronto Soccorso”.

“Nel 2023 Ventimiglia si troverà un’elezione che non si attendeva, tutto è ancora da svelare - ha poi aggiunto in merito alle amministrative - ci attendiamo una proposta vincente del centrosinistra per tutti coloro che hanno voglia di confrontarsi sui temi. Alcuni elementi fondamentali li abbiamo già messi sul campo, dal Parco Roja all’edilizia scolastica e le frazioni ma soprattutto il tema dell’immigrazione con un punto per i migranti che serve e serve per dare delle risposte umane a loro e ai cittadini di Ventimiglia”.