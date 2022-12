Studenti dell'Istituto Comprensivo Bordighera al torneo di scacchi “Città di Sanremo”

Domani 11 allievi dell'Istituto Comprensivo Bordighera, guidati dal loro istruttore di scacchi Giancarlo Munaro, parteciperanno a titolo individuale al torneo “Città di Sanremo” a Palazzo Nota a partire dalle 9.

L'istituto ha avviato nel corso dell’estate scorsa due moduli didattici di scacchi, un corso base e un corso avanzato, cui hanno preso parte allievi dai 5 ai 14 anni di età. Alcuni di loro sono ragazzi provenienti dall’Ucraina, per i quali la pratica di una disciplina già conosciuta costituisce un importante veicolo di integrazione.

Sono emersi alcuni elementi particolarmente dotati e motivati, tanto che l’istruttore ha voluto continuare il corso avanzato e portarli in gara. Purtroppo domani alcuni di loro non potranno partecipare a causa di sovrapposizione con altri impegni, ma la scuola si è comunque iscritta ai campionati studenteschi anche per questa disciplina. I ragazzi che domani disputeranno il loro primo torneo hanno età compresa tra 10 e 13 anni.