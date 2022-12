Sanremo: Amaie Energia, variazioni nel servizio per le festività ma raccolta e spazzamento regolari

Serie di modifiche per Amaie Energia nel corso delle festività di fine anno. Lunedì 26 dicembre, in occasione di Santo Stefano, e venerdì 6 gennaio festa dell'Epifania, i servizi subiranno alcune variazioni.

I servizi di raccolta e spazzamento si svolgeranno regolarmente. L'Ufficio distribuzione del Palafiori, il Call Center e gli Ecocentri di Coldirodi e di Valle Armea resteranno chiusi. Resteranno aperti, con il consueto orario, presidiati da un operatore che aiuterà nelle operazioni di conferimento, gli Ecopunti.

Ecopunto via San Francesco

6:30-12 e 14:30-20

Ecopunto piazza San Costanzo – Pigna

6:30-9:30

Ecopunto Poggio

6:30-9:30

Ecopunto Piazza Muccioli

6:30-20:30

Gli Ecopunti ‘Due minuti’ seguiranno l'orario consueto, aperti lunedì 26 dalle 8 alle 12 e chiusi venerdì 6 gennaio. Gli Ecopunti ‘Due minuti’ si trovano a Levante in valle Armea (svincolo Aurelia bis) e a Ponente in via Padre Semeria.

Sotto la tabella dei servizi e degli orari per tutto il periodo delle festività, fino a domenica 8 gennaio.