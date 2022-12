Gli imprenditori della rete d’impresa 'Sanremo ON' a sostegno della Sanremese Calcio

Oggi presso lo stadio Comunale di Sanremo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della sponsorizzazione alla Sanremese Calcio della rete d’impresa Sanremo ON. “La nostra sponsorizzazione, oltre che economica è soprattutto affettiva, vogliamo dare sostegno alla squadra ed alla Società ed aiutare a sviluppare i loro progetti futuri che speriamo si realizzino - dichiara Roberto Berio Presidente di Sanremo On -. Insieme ai soci importanti di Sanremo ON, Sergio Tommassini AD dell'azienda Airone Seafood,Flavio Giacon del Residence dei Due Porti (che contribuisce in memoria dell’indimenticato Romeo Giacon, grande tifoso della Sanremese), Mike Abate di Abate Gioielli e Mirko Di Carlo dell’’Hotel Villa Sylva abbiamo dato un piccolo contributo ed invitiamo i Sanremesi oltre che le nostre imprese a sostenere la Società e la squadra per arrivare all’obiettivo di salire di categoria, un risultato importante dal punto di vista sportivo, ma anche per l’indotto che determina sull’economia cittadina”.

Il presidente della Sanremese Calcio Alessandro Masu, che ha ricevuto gli imprenditori, insieme al direttore sportivo Marcello Panuccio, ha dichiarato “ E’ importante avere degli sponsor di Sanremo e vedere in tribuna e negli spalti persone, tifosi e imprenditori della città,il nostro progetto importante che non si regge soltanto con iniziative estemporanee ma continuative e solide come questa di oggi - continua Masu -. La programmazione, che vede coinvolto anche il settore giovanile, è importante e ben vengano contributi da imprenditori di Sanremo che ringrazio per il sostegno a nome di tutta la squadra”.