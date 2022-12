Il Senatore Gianni Berrino all'assemblea nazionale di Confragricoltura "Preservare il territorio"

Visita del Senatore Berrino all’assemblea nazionale di Confagricoltura accompagnato dal presidente Regionale Liguria Luca De Michelis e dal direttore Andrea Sampietro.

Due terzi del territorio italiano sono costituiti da foreste e terreni agricoli, che gli agricoltori coltivano curano e preservano. E' il dato fornito dal presidente di Confagricoltura Giansanti, nel suo saluto in apertura della sessione pubblica dell’assemblea di Confagricoltura. Un dato semplice ma che fa riflettere e molto, sul ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori. Un settore che anche in Liguria contribuisce a produrre eccellenze e contemporaneamente a garantire occupazione, e in questo il Governo con la nuova finanziaria aiuta il lavoro agricolo. Nel far questo preservano il territorio, difendendo anche i centri abitati.

Un settore quindi che va aiutato e supportato in questo momento complicato. Dell’agricoltura non si può fare a meno e, da ex assessore al turismo, l’agricoltura, in molte località mantiene la bellezza del territorio e costituisce una importante attrazione turistica. Due giornate di confronto e discussione su temi importanti, compreso i problemi relativi all’invasione di cinghiali e il pericolo rappresentato dai lupi.