Imperia: spaccio di hashish ai Giardini Toscanini, la Polizia arresta uno spacciatore di 25 anni

E’ stato arrestato ieri pomeriggio, dagli agenti della Questura di Imperia, un 25enne del Gambia (K.S.) per spaccio di droga. Il giovane era in compagnia di un connazionale di 28 anni, entrambi seduti su una panchina dei giardini Toscanini di Imperia, frequentati spesso nel primo pomeriggio da giovani di ogni età.

Gli agenti della Volante, hanno eseguito un controllo approfondito dei due, trovando oltre dieci grammi di hashish, già confezionati in ‘stecche’ pronte per essere smerciate. In particolare, durante il controllo, il 25enne è stato trovato con circa dieci dosi preconfezionate in un involucro metallico di caramelle e, a quel punto, il connazionale (J.A.) ha spontaneamente consegnato un’ulteriore dose in suo possesso.

Entrambi sono stati portati negli uffici della Questura di Imperia e, nell’abitazione di uno dei due, sono stati trovati un cutter e un bisturi, utilizzati per preparare le singole dosi predisposte per la vendita. Il 25enne è stato così arrestato e, questa mattina è stato giudicato per direttissima. Al 28enne, invece, è stata contestata la violazione amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.