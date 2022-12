Diano Marina: inaugurata ieri la nuova auto della Polizia Municipale comprata con i contributi ministeriali (Foto)

E’ stato inaugurato ieri, alla presenza del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, del Presidente del Consiglio comunale, Francesco Bregolin, del Comandante della Polizia Locale e del consigliere di minoranza Dott. Francesco Parrella, il nuovo autoveicolo di servizio in dotazione al Comando di Polizia Locale del Comune di Diano Marina, che ha ricevuto la benedizione di Don Luca Parachini.

Il mezzo è stato acquistato grazie ai contributi ministeriali destinati alla prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale. La Polizia Locale di Diano Marina, con l’impegno della Comandante Dott.ssa Cristina Gavi, ha ottenuto grandi risultati effettuando numerosi sequestri di merce venduta abusivamente e di merce contraffatta, contribuendo fattivamente al perseguimento degli obiettivi della lotta alla contraffazione e al commercio abusivo indicati dal Ministero dell’Interno attraverso le Prefetture.

Il Sindaco si è dichiarato soddisfatto per l’acquisto del nuovo mezzo che potrà garantire maggior sicurezza per gli agenti in servizio e dare prestigio ai compiti del locale comando.