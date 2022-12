Ventimiglia: dopo i risultati del sondaggio di 'Quorum' interviene Federazione Civica "Si deve creare una squadra"

“Non abbiamo ancora esaminato a fondo il sondaggio, ma i risultati che appaiono a prima vista non stupiscono più di tanto”.

Sono le parole dei componenti della ‘Federazione Civica’ di Ventimiglia, che hanno così commentato il sondaggio (QUI) pubblicato ieri dal nostro giornale e proposto dall’Istituto ‘Quorum’, a pochi mesi dalle elezioni amministrative della città di confine. “Noi siamo sempre stati convinti – proseguono - e continuiamo ad esserlo, che l'ultimo esecutivo del quale molti di noi hanno fatto parte, anche con ruoli importanti, ha ben amministrato e non meritava certamente di essere sciolto, solo perché 4 consiglieri (la minoranza della maggioranza), hanno scelto di andare dal notaio a firmare con l'opposizione. Abbiamo lavorato molto e programmato molto, portando oltre 20 milioni di contributi a Ventimiglia. Naturalmente il sindaco Scullino era tra tutti noi la persona più in vista, tutti noi lo sostenevamo e spesso abbiamo lavorato dietro le quinte. Vi era molto ancora da fare”.

“Il nostro sostegno – termina la Federazione - sarà fondamentale per qualsiasi candidato sindaco che abbia voglia di lavorare per il bene della città; all'interno della macchina comunale e per gli addetti ai lavori tutti sanno le competenze che abbiamo per amministrare bene. Per noi la priorità non è tanto dare un volto al futuro primo cittadino, quanto creare una vera e propria squadra di lavoro, per poter amministratore la città in modo coeso. Vogliamo un gioco di squadra e maggiore coinvolgimento di tutti, non un solo uomo al comando”.