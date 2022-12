Bordighera: tra domani e domenica serie di divieti e chiusura per 'Mercatino del Gusto' e 'BordiChristimas'

In occasione delle manifestazioni Mercatino del Gusto e BordiChristmas, sono previsti alcuni divieti nella città delle palme.

Dalle 8 di domani alle 21 di domenica:

· In Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa, vengono istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori interessati alla manifestazione, ai mezzi di Polizia, Soccorso e Nettezza Urbana. I proprietari di autorimesse che si trovano all’interno dell’area della manifestazione potranno utilizzare il parcheggio sotterraneo di Via Canova, che sarà destinato ad uso esclusivo per i residenti ed aventi diritto, a titolo gratuito.

· Nel parcheggio sotterraneo di Via Canova viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata; l’area sarà riservata ai residenti di Corso Italia possessori di garage.

· In Via Canova sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

· In Via Pelloux (vicino alla banca) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 6 alle 21 di domenica viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti località: Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Pasteur e P.za Mazzini (inclusa); Via Romana, lato sud; Via Tumiati; Via Libertà; Via 1° Maggio, dall’intersezione con Via dell’Umorismo e Via Vittorio Emanuele; Via delle Poste, Corso Europa, lato sud dall’intersezione con Corso Italia a quella di Via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani, Piazza Mazzini, in Via Aurelia, tratto compreso fra Via Arenella e Via Pesaro in Piazza E. Libertà (lato ponente), in C.so Italia (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa), Piazza Garibaldi (lato sud).

Dalle 7 alle 21 di domenica:

· Viene istituita la chiusura al traffico nelle seguenti località, con esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e Protezione Civile: Via Vittorio Emanuele, Via al Mercato, Via Libertà, Piazza Garibaldi (lato sud – le auto possono accedere per utilizzare parcheggio lato nord ed uscire da Via Verrando), Piazza Mazzini, Via Roma, Via G. Rossi, Via A. Moro (da Via Pasteur divieto di transito a metri 100 – i veicoli dovranno prendere la direzione Via Bigarella – Via Romana); Via C. Balbo, dall’intersezione con via Acapulco verso sud e Via Lagazzi, dall’intersezione con Via Villafranca verso sud, (escluso aventi diritto), Piazza E. Libertà (si potrà accedere ed uscire da Via S. Antonio), in C.so Italia (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa).

· Viene istituito il doppio senso di circolazione in Via 1° Maggio, nel tratto compreso tra la chiesa Anglicana e la Via Vittorio Emanuele, in Via S. Antonio, in Via delle Poste.

· Viene istituita l’inversione di marcia in Via Ginestre (da ponente verso levante); Via Villafranca (da levante a ponente); Via A. Moro (da levante a ponente), da Via G. Rossi a Via Bigarella; Via Acapulco (da levante a ponente), da via C. Balbo a Via Roseto.

· Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

- direzione Ventimiglia: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana;

- direzione Ventimiglia, per autobus ed autocarri: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), P.za De Amicis, Via Romana, Via Cesare Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia;

- direzione Sanremo: Via Aurelia, Via Pasteur, Via Romana, Via Tumiati. Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.

- direzione Sanremo per autobus ed autocarri: da Vallecrosia = Via Col. Aprosio – Via Roma – Via Romana; Bordighera = Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.

Nell’area della manifestazione, dalle 7 alle 21, vige il divieto di transito assoluto a tutti i veicoli ad accezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, della Protezione Civile e della Ditta Robotti per il posizionamento dei dissuasori statici. I residenti ed i possessori di garage ed autorimesse non potranno accedere nell’area della manifestazione.