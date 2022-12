Al Centrale di Sanremo concerto di Natale della “OpenOrchestra” organizzato da Angsa Imperia ApS

Venerdì 16 dicembre, alle ore 21 presso il Cinema Teatro Centrale di Sanremo si terrà un concerto della “OpenOrchestra” organizzato dalla AngsaImperia ApS (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo).

“La nostra associazione - dice il presidente provinciale Riccardo Benso - è felice di organizzare il concerto di Natale in collaborazione con la Openorchestra di Marco Reghezza. Angsaimperia è nata da un gruppo di genitori di ragazzi autistici nell’ottobre 2014, diventando in breve tempo un centro di riferimento per famiglie con persone autistiche e per tutte le figure professionali che lavorano con bambini, adolescenti e adulti con questa problematica, organizzando Corsi divulgativi seguitissimi. Fornisce supporto alle famiglie che effettuano trattamenti ABA (Applied Behavior Analysis) l’analisi del comportamento applicata, che è una scienza che studia il comportamento umano, l’unica terapia riconosciuta dai Livelli Essenziali di Assistenza e, purtroppo, attualmente a totale carico delle famiglie. Angsaimperia quest’anno ha partecipato alla staffetta blu, un giro d’Italia su sentieri CAI, che ha visto impegnate tutte le sedi provinciali. Da pochi giorni abbiamo l’ufficialità della nuova sede a Taggia dove molto presto potranno essere riallestiti i nostri Laboratori creativi, con l’Aiuto dei Volontari.Vi invito a partecipare numerosi al Concerto a ingresso libero dove potrete anche trovare i nostri prodotti natalizi e scambiarci gli Auguri di Natale”.

L'OpenOrchestra presenterà brani di Mancini, Arlen, Brahms, Morricone, Reghezza, Massenet, Piazzolla, Albinoni, Cebic, Mihovilic, Vivaldi, Elgar, Paganini.

Il gruppo strumentale è fresco vincitore del I° Premio allo “European Music Competition” di Moncalieri.