Martina Novaro Mascarello eletta alla segreteria del sindacato Flc Cgil di Imperia

Oggi presso la sala della Federazione Operaia di Sanremo si è tenuto il V Congresso provinciale della Flc CGIL Imperia alla presenza Fulvio Fellegara Segretario generale della Camera del Lavoro di Imperia, di Claudio Croci segretario Flc Liguria e Simone Saccani Segretario Nazionale Flc.

"In programma - si legge nel comunicato - l'elezione della nuova Assemblea Generale, l’elezione dei delegati al Congresso della Camera del Lavoro, del Congresso Regionale, ed infine l'elezione del nuovo Segretario Generale di categoria. Alla fine dei lavori è stato eletta Segretaria Generale Martina Novaro Mascarello insegnante di scuola primaria, classe 87 da sempre attiva e partecipe alle attività sindacali, prima come RSU e poi come funzionaria Flc.

Il Congresso Provinciale e la Camera del Lavoro hanno ringraziato Mario Lugaro, Segretario uscente per il prezioso lavoro svolto a supporto del territorio. Mario ha condotto la Flc imperiese in un periodo difficile ed ha saputo farsi apprezzare per le sue qualità umane e per la guida alla struttura che ha prodotto importanti risultati e ha condotto al ricambio avvenuto oggi.

La giornata si è conclusa con l’arrivederci agli iscritti a venerdì 16 a Genova, per la Manifestazione Regionale e lo sciopero generale indetto da CGIL e Uil contro la legge finanziaria; anche da Imperia partiranno diversi pullman per unirsi al corteo".