Dal 16 dicembre in Valle Argentina appuntamento con ‘A Nuvena de Natale cumme a l’ea ina volta’

Dal 16 dicembre alle 18, in Alta Valle Argentina, si terrà ‘A Nuvena de Natale cumme a l’ea ina volta’ (Novena di Natale come era una volta). Gli appuntamenti nelle chiese, che saranno illuminate dalla sola luce delle candele, sono sparsi in tutta la valle:



- GLORI: venerdì 16 dicembre - ore 18

- MOLINI DI TRIORA (chiesa parrocchiale): sabato 17 dicembre - ore 18m seguita dalla S. Messa prefestiva

- AGAGGIO INFERIORE: domenica 18 dicembre - ore 18

- GLORI: lunedì 19 dicembre - ore 18

- AGAGGIO INFERIORE: martedì 20 dicembre - ore 18



- CORTE: mercoledì 21 dicembre - ore 18

- ANDAGNA: giovedì 22 dicembre - ore 18

- TRIORA: venerdì 23 dicembre - ore 18

- AIGOVO (San Faustin): sabato 24 dicembre - ore 18