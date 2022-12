Bordighera: grande successo per la prima di 'Fughe di Teatro… e di Umorismo': gli Oblivion conquistano il Palaparco

Come si dice "Buona la prima", adesso si fanno spazio i nuovi appuntamenti, dalla Guzzanti alla Francini per arrivare al gran finale de Il Sequestro. Una rassegna viva, emozionante, divertente “Fughe di Teatro… e di Umorismo” lanciata lo scorso week end a Bordighera.

"Non poteva iniziare in modo migliore - dice il sindaco Vittorio Ingenito - e sono certo che le prossime date non saranno da meno: a gennaio e febbraio 2023 le emozioni del teatro saranno di casa a Bordighera. Un bellissimo spettacolo, un grande riscontro di pubblico: sabato 10 dicembre gli Oblivion sono tornati al Palazzo del Parco di Bordighera e ci hanno nuovamente incantato e divertito con il loro talento, confermando che le scelte di qualità sanno creare valore e conquistare la platea".

Effettivamente la standing ovation è stato il migliore viatico alla rassegna che si affacciava alla ribalta di Palazzo del parco. Un segno di vitalità per il teatro e per il rapporto con il territorio.

Ora lo sguardo si pone sugli altri tre appuntamenti della programmazione curata da Nidodiragno e da Claudia Claudiano. Il calendario prosegue domenica 15 gennaio (ore 21) con Sabina Guzzanti, affiancata da Giorgio Tirabassi insieme protagonisti di Le verdi colline dell'Africa, irriverente sperimentazione teatrale tutta da scoprire; martedì 31 gennaio – h 21.00 - Chiara Francini e Alessandro Federico, portano in scena Coppia aperta quasi spalancata, intramontabile pièce di Dario Fo e Franca Rame; infine domenica 19 febbraio – h 18.00 - chiudono l’edizione Roberto Ciufoli e Nino Formicola, protagonisti della commedia Il sequestro di Fran Nortes.

Giovedì prossimo dalle 15.30 alle 17.30 nella consueta apertura pomeridiana del botteghino presso l’Ufficio IAT di Bordighera, sarà possibile comprare i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione; la Guzzanti sta veleggiando verso il tutto esaurito, pertanto è consigliato affrettarsi.