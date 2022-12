Ventimiglia: giovedì prossimo in Comune la cerimonia di Confesercenti per le due nuove stelle Michelin

Confesercenti e Confcommercio in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, alla luce dei recenti riconoscimenti della stella Michelin ai due ristoranti locali ‘Casa Buono’ e “Balzi Rossi” hanno organizzato una cerimonia di consegna di un attestato di benemerenza che si terrà giovedì prossimo alle 10.30 presso la sala consiliare del Comune.

“Abbiamo voluto organizzare un tributo alla storia della gastronomia di ponente – evidenzia la Confesercenti - trattandosi di un settore importante con radici antiche, con una tradizione che ha visto protagonisti molti locali già da inizio secolo. La consegna ai due Chef freschi di Stella Michelin da inserire nella guida dell'anno nuovo, un importante testo sacro per gli appassionati di gourmet di tutto il mondo è un gesto simbolico per poter abbracciare e ricordare una realtà vitale per il nostro tessuto economico e per il mondo del turismo, formata da decine di Maestri del Cibo e da aziende solide”.

“Questo premio – prosegue l’associazione di categoria - sarà dedicato anche all'ingrediente indispensabile alla riuscita di un piatto ‘Le brigate di sala e cucina’, l'insieme di tutto il personale di cucina e di sala, sia operatori qualificati sia apprendisti, che opera nella preparazione professionale di vivande. Una giornata di festa per chi ogni giorno con il proprio lavoro, con il proprio estro, con sacrifici e dedizione, danno lustro alla cucina del ponente ligure raccontando al meglio le eccellenze gastronomiche del territorio, con l'utilizzo di prodotti della nostra terra”.

Oltre all'omaggio delle associazioni e del Comune, ad impreziosire l'evento ci sarà anche una piccola sorpresa firmata da un altro maestro, l'artista locale Enzo Iorio, un'opera grafica realizzata appositamente per l'occasione, un dono voluto per una dedica a due eccellenze del nostro territorio e ben radicate nella nostra città.