Sanremo: sotto il segno delle “relazioni”, successo per il primo corso di formazione per docenti Irc

È stato un grande successo di pubblico il primo Corso annuale per i docenti di religione cattolica, organizzato dall'Ufficio Scuola della Diocesi Ventimiglia-Sanremo.

"Tornato in presenza - si spiega nella nota -, dopo lo stop forzato causa covid, l’incontro per i prof di religione ha visto oltre un centinaio di partecipanti che si sono dati appuntamento nella sala Giovanni Paolo II, di villa S. Giovanna D’Arco, sede della Curia. Hanno utilizzato la modalità online solo per i partecipanti delle altre regioni.

La relazione interessante del Vescovo, Antonio Suetta, il ringraziamento alle colleghe 'pensionate' per il servizio appassionato offerto nel loro percorso lavorativo, la presentazione dei Supporti didattici (gestione d'aula e metodologico-didattico) sono stati gli ingredienti di questo primo appuntamento. Il tema che Suetta ha affrontato è la relazione tra uomo e Dio. Il titolo degli incontri 'Tu chiamale se vuoi, relazioni', proporrà nei prossimi appuntamenti tematiche legate ai rapporti nel mondo web, all’incontro con il prossimo sul piano etico e alle relazioni empatiche".

Il prossimo incontro è fissato per il 28 gennaio.