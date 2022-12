Perinaldo: un fondo da 87mila euro per invogliare le aziende a investire nel piccolo centro dell'entroterra

Un fondo da 87mila euro al Comune di Perinaldo, per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi.

Il ‘Fondo di sostegno ai Comuni marginali’ mobilita, a livello nazionale, complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 Comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente.

Il Comune di Perinaldo rientra tra i comuni marginali e che è risultato, per il triennio 2021/2023 assegnatario di un fondo di euro 87.077,84 (29.025,95 l’anno). Per il 2021 il fondo è stato concesso in relazione all’apertura di attività commerciali, artigianali e agricole. L’intero importo verrà destinato in toto all’azienda che acquisirà il maggior punteggio. Altre quote potranno essere a disposizione di altre aziende, qualora la richiesta che totalizzerà il maggior punteggio non esaurisca la totalità del contributo a disposizione.