Taggia: Emanuele Valdenassi eletto nel consiglio di Confindustria Nautica nazionale

Affermazione del Ponente Ligure nelle elezioni tenutesi oggi, 12 dicembre 2022, per il rinnovo delle cariche associative del settore accessori Confindustria Nautica.

È risultato eletto infatti Emanuele Maria Valdenassi, in rappresentanza dell’omonima azienda di Arma di Taggia, leader nella fornitura di arredi di qualità per esterni Il quale dichiara: “È con grande soddisfazione che accolgo la notizia della mia elezione che mi consentirà di rappresentare in ambito Confindustria Nautica nazionale la voce del Ponente Ligure”.