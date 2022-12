Favola Marocco, elimina il Portogallo e vola in semifinale ai Mondiali: esplode la festa magrebina in provincia (foto)

È un giorno storico per il calcio africano. Il Marocco non ferma la sua corsa ai Mondiali, elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo e stacca il pass per la semifinale. È la prima squadra africana a entrare nelle prime quattro al mondo.

Un popolo in festa per la 'cenerentola' di Qatar22 che fa sognare il popolo magrebino. E così anche questa sera la festa marocchina si è riversata per le strade di Sanremo tra cori, bandiere, clacson, fumogeni e immancabili caroselli.

Le strade di Sanremo e Imperia si sono colorate di rosso per una lunga serata di festa in attesa di conoscere la prossima avversaria che arriverà dall'altra semifinale in programma questa sera tra Inghilterra e Francia.