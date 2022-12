Diano Marina: ecco i calendari 2023 del Museo Civico e della Biblioteca "Angiolo Silvio Novaro"

Come consuetudine da qualche anno il Museo Civico di Diano Marina e la Biblioteca "Angiolo Silvio Novaro" propongono la loro versione del calendario 2023, che verranno distribuiti gratuitamente a tutti i visitatori per tutto dicembre e gennaio, sino a esaurimento scorte.

Il calendario del Museo presenta il progetto "Extra Omnes. Alla scoperta di Diano Marina", proponendo per ogni mese dell'anno uno dei luoghi simbolo della città.