Anche il gruppo imperiese 'Adele Faccio' con Gian Gian Piero Buscaglia da oggi al congresso dei Radicali

Da oggi a domenica anche un gruppo di militanti imperiesi sarà a Rimini all’hotel Ambasciatori per il congresso dei Radicali aperto tutti, ma con molti interventi previsti da parte degli ospiti.

Il gruppo Radicale ‘Adele Faccio-GRAF’ di Imperia partecipa al Congresso, con il coordinatore Gian Piero Buscaglia, membro di Comitato nazionale, che sottolinea: “Ci ritroviamo a Rimini sotto lo slogan ‘Energie radicali contro i regimi nazional populisti, per il diritto internazionale e i diritti umani e civili’. L'energia delle persone, degli iscritti, dei militanti, per dare forza alle nostre iniziative, dall’Ucraina, fino al campo largo dei diritti civili, ma anche carceri, antiproibizionismo, ambiente, territorio, economia. Sono soltanto alcune delle lotte che continueranno a vederci impegnati; e l'energia, divenuta fonte di preoccupazione per cittadini e imprese a causa dell’aggressione di Putin all'Occidente. Da qui la scelta di Rimini, dove il parco eolico offshore sta incontrando troppi ostacoli”.

Sono previsti interventi di: Akhmed Aakayev, 1°ministro repubblica cecena in esilio; Virgilio Dastoli, presidente consiglio italiano movimento europeo; Cecilia D’Elia, senatrice coalizione democratica progressista; Benedetto Della Vedova, segretario e deputato di +Europa; Elsa Fornero, economista indipendente, docente università; Mariano Giustino, giornalista radio radicale in Turchia e Iran; Gianluca Guerra, co-presidente di Volt-Italia; Oles Horodetskyy, presidente Resistenza ucraina in Italia; Luca Iacoboni, responsabile clima energia Greenpeace; Enzo Maraio, segretario partito socialista italiano; Vanessa Muratori, unione donne sammarinesi; Virginia Pishbin, sostenitrice Resistenza iraniana; Federico Pizzarotti, due volte sindaco Parma; Emilia Rossi, collegio garante diritti detenuti.