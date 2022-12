Domenica prossima al 'Rock 'n' Roll' di Milano il live della band sanremese 'Filodiretto'

Nuovo appuntamento live in trasferta per la band sanremese Filodiretto: domenica prossima dalle 16, allo storico locale ‘Rock ‘n’ Roll’ di Via Bruschetti, vicino alla Stazione Centrale di Milano per il festival ‘Milano Music Play’.

I Filodiretto nascono nel 1994 da un’idea di Tommy e Tucco e, dopo diversi cambi di formazione e direzione musicale, dal 2020 sono un quintetto pop-rock cantautorale; i loro brani vanno dalla critica sociale alla riflessione sui sentimenti comuni.

La formazione è composta da Tommy (voce/chitarra/piano), Ana Bolivar (viola/voce), Marco ‘Tucco’ Turchetto (chitarra/tastiera/cori), Erik Boncore (basso/cori) e Fabio Saccoccia (batteria). Dopo aver suonato alla rassegna sanremese ‘Rock in the Casbah’ partecipano al concorso ‘Sanremo Rock & Trend’ arrivando due volte alle finali nazionali sul palco del Teatro Ariston.

Aprono il concerto nella Pigna di Sanremo dei torinesi Lastanzadigreta ed infine l'esibizione al festival Astimusica in apertura a Gianluca Grignani. Facendo seguito all’uscita del singolo ‘Bronx’ i Filodiretto proporranno dal vivo brani di nuova composizione che fanno parte del lavoro in studio, di prossima uscita.

Il festival è organizzato da Ettore Diliberto, musicista e produttore astigiano, cantante/chirarrista della band Custodie Cautelari, collettivo musicale rock in attività dagli anni ‘90. Sul palco ben 16 band provenienti da tutta Italia e I Filodiretto saranno l’unica formazione ligure presente in scena.