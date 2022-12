Sostegno psicologico, apre un centro di ascolto online per genitori separati

L’Associazione Mantenimento Diretto, Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale - Aps annuncia l’apertura di un centro di ascolto online per genitori separati per aiutarli ad affrontare un delicato momento della loro vita e che ha importanti ricadute su quella dei loro figli.

"Succede, infatti, molto spesso che le reali esigenze di sostegno psicologico e di corretta informazione di queste persone resti privo di risposte da parte delle istituzioni per carenze strutturali del sistema dei servizi sociali, e questo determina un circolo vizioso di frustrazione, senso di abbandono e sfiducia nelle istituzioni che si autoalimenta all’infinito. Il mancato riconoscimento di questo dolore sempre più di frequente giunge ad estreme conseguenze con atti di autolesionismo che purtroppo spesso vengono ignorati dai media: nel solo mese di ottobre, nella sola provincia di Torino, infatti, si sono suicidati due giovani padri eppure un dato così statisticamente rilevante è passato nell’indifferenza generale di media ed istituzioni locali" - fa sapere l’Associazione Mantenimento Diretto, Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale - Aps.

"La finalità dello sportello però non è solo quella di fornire supporto psicologico a chi vive una condizione di incertezza ed angoscia per il futuro proprio e dei propri figli: la separazione rappresenta, infatti, un momento di svolta nella vita di coloro che vi sono coinvolti nel quale le persone hanno bisogno di essere aiutate a dare un nuovo assetto alle proprie relazioni affettive a partire da quelle con i figli; per questo, oltre che da psicologi, il team di professionisti volontari che risponderà, è composto anche di pedagogisti, coordinatori genitoriali e mediatori familiari che daranno consigli utili per salvaguardare la relazione con i figli, rafforzare le competenze genitoriali, e favorire il dialogo tra i genitori. Nel nostro paese, infatti, la separazione è spesso (mal)intesa come una sorta di guerra da vincere ad ogni costo sull’altro genitore, una sottocultura che produce un fortissimo disagio sociale poco evidenziato nel dibattito pubblico e che ha importanti ricadute economiche anche sulla collettività" - sottolinea l’Associazione Mantenimento Diretto, Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale - Aps.

"In un’ottica di prevenzione, lo sportello si prefigge perciò lo scopo di superare questa visione della separazione come ordalia e promuovere un modello fondato sul rispetto tra genitori, e la collaborazione e la condivisione dei compiti di accudimento diretto dei figli. Con queste finalità, dal 12 dicembre, sarà perciò possibile mandare un messaggio Whatsapp al numero 353 449 7271 per essere messi in contatto con gli specialisti che offriranno tutto il supporto e tutte le informazioni utili a non sentirsi più soli" - conclude.