Sanremo: ‘Scuola aperta’ all’istituto tecnico per il turismo e professionale sociosanitario

Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie possono approfittare del doppio appuntamento, al plesso scolastico del Mercato dei Fiori di Valle Armea, martedì prossimo dalle 14.30 alle 17.30 e sabato 17 dalle 10 alle 16.30, per la presentazione dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale.

Docenti e studenti dei due corsi di studio accoglieranno i visitatori, fornendo informazioni e, in questa occasione, sarà anche possibile visitare il nuovo plesso scolastico e assistere a brevi attività e laboratori.

Le attività di orientamento si svolgeranno, comunque, durante l’intera settimana dal 12 al 17 dicembre, con ulteriori incontri al mattino e al pomeriggio, concordando un appuntamento tramite telefonata al 0184-541148 o scrivendo ai seguenti indirizzi orientamento.sociosanitario@iisruffiniaicardi.it e orientamento.tecnicoturismo@iisruffiniaicardi.it.

“Gli appuntamenti nel nostro istituto – sottolinea lo Staff Orientamento - che ripeteremo anche a gennaio, seguono tutti gli incontri già effettuati con gli studenti nelle diverse scuole medie del territorio. Saremmo lieti di contribuire ad una scelta consapevole, fornendo precise indicazioni sui due percorsi di studio in termini di quadri orario, materie caratterizzanti, sbocchi post diploma, ma avremmo anche piacere di illustrare le peculiarità della nostra offerta formativa, che propone numerosi progetti e curvature realizzati in base all’autonomia scolastica”.