La magia del Natale arriva a Taggia: Actis "Dall'alto Cecco e Nadia ci hanno messo un ombrello gigante"

La magia del Natale scende su Taggia con la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero. Come ha ricordato il presidente del Comitato Natale a Villa Boselli, Riccardo Actis, "Un pensiero lo voglio rivolgere a chi oggi ha permesso che non piovesse, perchè dall'alto ci ha messo un ombrello gigante. Abbiamo l'abitudine quando abbiamo delle ferite che fanno sanguinare il cuore, di medicarle lavorando ancora di più e con tanto impegno. Un saluto speciale a Cecco e Nadia".

Come da tradizione la cerimonia di accensione dell'albero si è svolta alla presenza anche dell'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio. Oltre al primo cittadino erano presenti: il vicesindaco Espedito Longobardi e gli assessori Barbara Dumarte, Laura Cane e Manuel Fichera. Tra le autorità non poteva mancare anche Regione Liguria che da ormai tre anni contribuisce alla riuscita di Natale a Villa Boselli. Per l'ente c'erano l'assessore regionale Marco Scajola e la consigliere regionale Chiara Cerri (anche consigliere comunale di Taggia ndr)

Nonostante l'incognita maltempo, i volontari del comitato hanno spinto e preparato tutto per Natale a Villa Boselli. Domani il villaggio di Natale sarà aperto dalle 10 alle 18. Tanti gli intrattenimenti previsti: spettacoli di magia, giocolieri, gonfiabili, l’ufficio degli Elfi per scrivere e spedire la letterina di Natale, trucca bimbi, mini kart, mercatino di Natale, laboratori, patatine, caldarroste, cioccolata calda, merende per tutti i gusti. Il clou alle 14.45 arriverà Babbo Natale e si tratterrà per tutto il pomeriggio con i bambini per la tradizionale foto ricordo.