Sanremo: parcheggio dell’ospedale sporco e in stato di abbandono, Fratelli d’Italia chiede un intervento (Foto)

“Sono sempre più numerose le segnalazioni di cittadini e utenti che lamentano le deplorevoli condizioni in cui si trova il parcheggio dell'ospedale di Sanremo”. Lo conferma il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio.

“E' vergognoso lo stato di degrado in cui si trova il parcheggio – dice Consiglio - che, da quando non è più gestito dalla cooperativa che si occupava anche della pulizia, è abbandonato a se stesso e assomiglia sempre più ad una discarica. Non solo per la spazzatura sparpagliata ovunque ma anche per materiali e rottami più ingombranti accatastati in diversi angoli dell'area”.

“Tra l'altro - continua Consiglio - la sporcizia abbandonata attira animali infestanti, come topi o ratti, ed insetti, la cui presenza può creare problemi dal punto di vista igienico-sanitario. Una situazione indecorosa che diventa ancora più grave se si considera che il parcheggio si trova vicino ad un ospedale: un ‘quadretto’ che non è un bel biglietto da visita per nessuno ma in particolare per coloro che si recano a far visita a parenti o amici qui ricoverati”.

“Sarebbe auspicabile - dichiara il Vice Portavoce Graziano Pedante - che l'Amministrazione provvedesse a rimuovere i rottami e la sporcizia abbandonata e sottoponesse l'area ad una pulizia radicale. Dopo di che sarebbe necessaria una pulizia periodica ma soprattutto un controllo costante di tutta l'area oltre che ispezioni mirate da parte della Polizia Municipale. Solo in questo modo - conclude - si potrà dissuadere le persone maleducate ed incivili dall'abbandonare rifiuti e sporcare l'arca c si potrà, quindi, riportare il decoro e la pulizia in questo parcheggio che offre, senza dubbio, un servizio molto utile agli utenti”.