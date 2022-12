Bordighera: giovedì 15 dicembre torna il Consiglio comunale, all'ordine del giorno la sub-concessione del 'Saint Charles'

E’ stato convocato per giovedì 15 dicembre alle 19 il Consiglio comunale di Bordighera, nella sala Rossa di Palazzo del Parco. Uno degli argomenti principali darà l’approvazione della sub concessione del complesso ospedaliero Saint Charles e fabbricati accessori

All’ordine del giorno l’approvazione delle aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imu e quella dell’addizionale Irpef per il 2023. Si discuterà una modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e la vVerifica annuale delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie.

Sarà aggiornato il Dup nell’ambito del Bilancio di previsione del periodo 2023/2024/2025. Prevista la nomina del revisore dei conti fino a fine 2025. Sarà in discussione il regolamento per la concessione della sale del palazzo del parco (teatro e sala rossa), del centro culturale ex chiesa anglicana (locale, giardino antistante e porzione giardini lowe) e le relative tariffe. Verrà quindi approvato il regolamento per l'acquisizione, la gestione, il riutilizzo, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al termine verranno discusse due Mozioni. La prima presentata da ‘Progetto Bordighera’ in merito al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico e, la seconda presentata da ‘Civicamente Bordighera’, in merito al progetto di riqualificazione del lungomare Argentina.