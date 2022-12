Nell’oratorio di San Lorenzo al Mare, al bivio che dalla via Aurelia conduce verso monte ai paesi di Costarainera, Cipressa e Lingueglietta, si terrà la mostra di Carla Marino. Organizzata e curata dalla figlia Lorenza Bellini con il patrocinio del Comune, presenta alcune delle opere che l’artista dipinse nei primi anni 2000, quando viveva a San Lorenzo.

Le opere non sono in vendita, l’ingresso è gratuito.

Per informazioni telefonare allo 0183 1974592.