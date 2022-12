Sanremo: al via il Progetto per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) finanziato dall’Associazione Genitori@ttivi

Ad una settimana dall’iniziativa, gli studenti e le studentesse delle classi quinte dell’indirizzo Scienze Umane dell’IIS Amoretti e Artistico ringraziano le maestre e i bambini dell’Istituto Comprensivo Levante – Plesso Montessori di Sanremo.

“È stata per noi un’esperienza meravigliosa – spiegano gli studenti e le studentesse delle classi quinte dell’IIS Amoretti e Artistico -. Trascorrere un’intera giornata di osservazione e di sperimentazione sul campo, a contatto con i bambini e poter vedere come il metodo Montessori, da noi approfondito in linea teorica sui manuali scolastici, possa ancora essere utilizzato dalle insegnanti, a quasi cento anni dall’Anniversario della sua fondazione, ha reso la nostra formazione completa e personalizzata.

Avere a disposizione spazi educativi a misura di bambino, materiali e strumenti montessoriani, di cui avevamo memoria solo dai libri di testo, ha rappresentato, per alcune di noi, future insegnanti un apprendimento significativo, autentico e reale e ha fatto maturare scelte ancor più consapevoli per il nostro futuro professionale. Questa iniziativa è stata per noi un'esperienza meravigliosa, che saremmo pronti a ripetere anche domani!”.