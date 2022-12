Imperia: Giudice di Pace accoglie il ricorso per l'autovelox di Poggi, il Comune impugnerà la sentenza

Il Comune procederà all'impugnazione in Tribunale, soprattutto in ottica di chiarezza verso la cittadinanza, in relazione all’accoglimento del ricorso (QUI) da parte del Giudice di Pace sull'autovelox di Poggi a Imperia.

La conferma arriva dall’Amministrazione imperiese, dopo aver ascoltato l’ufficio legale e i vertici della Polizia Municipale. Vista la motivazione, infatti, il Comune ritiene di poter ampiamente dimostrare la piena regolarità dello strumento installato a Poggi.

“Questo – sostiene l’Amministrazione - sulla scorta di una vasta documentazione, di molte sentenze, anche recentissime, e dell'espressione del Ministero competente, il quale ha fornito una chiarissima interpretazione autentica, per tutti i Comuni d'Italia, dalla quale si evince la validità dello strumento utilizzato anche a Imperia”.