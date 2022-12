Come accaduto per il passaggio del turno dal girone eliminatorio, la comunità marocchina di Sanremo è scesa in piazza anche questa sera.

Al termine di calci di rigore che ne hanno decretato il passaggio ai quarti di finale i sanremesi di nazionalità marocchina hanno tirato fuori sciarpe e bandiere per fare festa.

In tantissimi hanno invaso piazza Colombo e altre strade del centro a suon di clacson e caroselli.