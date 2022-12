'Festival delle Regioni' a Milano: il Presidente della Regione Giovanni Toti "Siamo stati i primi a chiedere più autonomia"

Al Festival delle Regioni c’è oggi a Milano anche il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, che ha rinnovato la richiesta di una maggiore autonomia per gli enti locali. Una autonomia della quale ha parlato anche ieri, nel corso della visita, con il Ministro Matteo Salvini, a Genova.

“Siamo stati una delle prime Regioni – ha detto Toti - a chiedere maggiore autonomia, visto che ne abbiamo bisogno soprattutto per gli investimenti sulle infrastrutture. Ieri era a Genova il Ministro Salvini e abbiamo fatto un punto confortante, visto che il terzo valico è all’82% della sua realizzazione e il nodo ferroviario di Genova lo congiungerà al resto della Liguria. I lavori che si stanno facendo sul territorio valgono diversi miliardi di euro e, ovviamente, manca ancora molto come la ‘Gronda’ di cui ieri abbiamo firmato un protocollo e speriamo di far partire i lavori entro il primo semestre del 2023. Oggi siamo qui a Milano per trovar e un livello di collaborazione con il Governo e un nuovo assetto istituzionale del paese, che sia più efficace ed efficiente e ci consenta di spendere i soldi nelle nostre regioni e valutare le classi dirigenti capaci di fare e, invece, quelli che meritano meno”.

Ci sono alcune Regioni del Sud che temono di rimanere indietro ed essere penalizzate dalla riforma: “E’ successo non per l’autonomia – ha risposto Toti - ma per colpa di un mal interpretato centralismo, che ha messo risorse dove non servivano e le ha fatte mancare a chi servivano, senza premiare i sistemi efficienti. Se resteranno così le cose chi è rimasto indietro rimarrà a tale e dovrà solo cambiare le regole del gioco”.