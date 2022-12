Calcio: i risultati delle partite di Parma-Modena e del Pisa contro la Ternana

Per i risultati delle partite Pisa-Ternana e Parma-Modena della Serie B la scampano i toscani e i modenesi. Infatti nella prima sfida che presentiamo, la squadra del Modena si avvicina alla zona playoff mentre i toscani cantano a pieno la loro vittoria.

La partita tra il Parma e il Modena

Una sfida che inizia subito con l'attacco del giocatore Dennis Man che riesce a spezzare il ghiaccio in campo tirando dalla distanza di circa 25 metri ma la palla finisce fuori. Poco dopo si vede Roberto Inglese che con un calcio mira la porta che Riccardo Gagno è bravo a parare in tempo. Poco dopo arriva anche Luca Tremolada che si becca la punizione su Diego Falcinelli, che con un bel colpo di testa riesce a fare rete e portare in vantaggio la sua squadra. Inoltre sempre Luca Tremolada serve Nicholas Bonfanti che fa un tiro al volo e riesce benissimo a raddoppiare.

Il secondo tempo

Queste partite si possono seguire anche tramite le agenzie sportive dove troverai le offerte dei bookmakers sui pronostici, quote e competizioni sportive che per saperne di più si può andare a verificare il tutto sul sito di Powbet. Nella ripresa, il calciatore Adrian Bernabé ci prova e coglie le due occasioni che gli si presentano davanti ma senza concludere. Ma nello stesso tempo, il calciatore ci riprova ancora con un calcio dato dalla distanza ma anche qui senza far nessun gol. Minuti in campo che vengono consumati con passaggi di palla e duelli, poi in seguito ci prova anche Adrian Benedyczak che però finisce a a terra davanti Nicholas Bonfanti dunque ecco che qui, l’arbitro fischia il rigore. Franco Vazquez, parte dal dischetto e difficilmente sbaglia, è gol. La squadra del Parma ci prova con Mady Camara ma il tiro viene parato in modo eccezionale dal portiere Riccardo Gagno, ma lo stesso Mady Camara ci riprova e Riccardo Gagno respinge di nuovo la palla. A quel punto la sfida termina con 1-2 e la vittoria per il Modena.

La partita Pisa-Ternana

Sotto le feste natalizie se si vuol visitare il "Cammino nella storia del Natale" per vivere l'atmosfera magica delle feste più belle dell'anno e sapere come raggiungere il luogo, si può andare a leggere su questo link. Una partita che parte con un primo tempo pieno di sorprese dove la squadra del Pisa sblocca con l'attacco del giocatore Olimpiu Morutan che riesce a servere la palla al calciatore Matteo Tramoni che fa gol e porta in ventaggio la squadra. La squadra del Pisa dunque mantiene il dominio nel campo, poi arriva e ci prova Giuseppe Mastinu che però passa la palla e la prende in rovesciata Federico Barba che però finisce sulla traversa. Ma dopo qualche secondo Pietro Beruatto segna il gol dal limite dell’area.

Il secondo tempo della partita Pisa-Ternana

Nella ripresa del secondo tempo la Ternana ci prova con il calciatore Anthony Partipilo che con un colpo di testa tenta di mettere la palla in rete ma non conclude. Ma poi sempre lo stesso giocatore ci riprova di nuovo e si arriva al 3-1, in seguito però il Pisa tenta di fare un gol sempre con Pietro Beruatto ma la palla finisce sul palo. I minuti passano e la partita sta per finire, qui, gli ospiti creano difficoltà agli avversari con i calciatori Anthony Partipilo e Stefano Pettinari, ma la sfida termina con la vittoria della squadra del Pisa e un punteggio di 3-1.