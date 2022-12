E' caduto da un'altezza di circa tre metri, procurandosi un grave trauma cranico, questa mattina poco dopo le 8 in via Cavour a Ventimiglia, all’incrocio con via della Stazione. Ancora da chiarire le cause della caduta.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. L'uomo, un 50enne, ha subito un grave trauma cranico e, per questo è stato chiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure.