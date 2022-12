Imperia, un gruppo di famiglie di Piani: "Grazie alla giunta Scajola per i lavori nella nostra frazione"

Alcuni cittadini della frazione Piani di Imperia ringraziano l'Amministrazione Comunale per le iniziative ed investimenti pubblici messi in campo per migliorare il benessere di vita della comunità.



"Dopo la 'ciclabile' e varie manutenzioni straordinarie siamo in particolare soddisfatti per le ultime attenzioni che questa Amministrazione nuovamente ha rivolto ai Piani, come ad esempio il progetto del nuovo ponte, le nuove scuole e non per ultimo gli asfalti ancora in corso d'opera, i quali per una volta non vengono soddisfatti in periodi di elezioni ma quando la collettività ha necessità.

Grazie ancora, tutta questa considerazione per la ns comunità non e mai risultata dalle ultime precedenti Amministrazioni. I ringraziamenti hanno ancora più valore perchè vengono riconosciuti da cittadini di varie estrazioni politiche!! Vi chiediamo nel contempo di seguirci sempre e continuare a non lasciarci mai soli!!!". Fam. Panaino

Fam. Manzone

Fam. Mercadante

Fam. Marino

Fam. Rossi e Fam. Giancaterino

Fam. Priore

Fam. Arrigo

Fam. Vizzardi (non residenti ma proprietari)

Fam. Marignoli (non residenti ma affittuari pluriennali).