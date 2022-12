Mobilitazione di soccorsi questa mattina al mercato di Sanremo. Gli agenti della Polizia Locale, impegnati nel controllo dell'ordine pubblico, sono intervenuti per soccorrere una donna caduta a terra tra i banchi del mercato.

La donna si è procurata delle vistose ferite al volto. Gli Agenti, dopo averla tranquillizzata perchè spaventata dall'accaduto, hanno attivato il numero unico d'emergenza, per far giungere sul posto un'ambulanza che l'ha trasportata subito in ospedale.