Il Cardinale Ravasi cita il film di Fabio Corsaro (QVQ) ‘Maryam Of Tsyon’ nel suo ultimo libro

Il Cardinale Gianfranco Ravasi, eminente biblista di fama internazionale, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e Beni Culturali e della Pontificia Commissione Arte Sacra, ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro dal titolo Le sette parole di Maria edito da EDB.



Nel libro l'autore ha espressamente citato il regista e scrittore Sanremese Fabio Corsaro (in arte QVQ) per la sua trilogia cinematografica sulla vita di Maria dal titolo Maryam Of Tsyon (www.maryamoftsyon.com), prodotta dalla Fiori di Sambuco Film qui nella nostra città, con Camilla Nardini nella parte di Maria madre di Gesù e Giuseppe Laureri nella parte di San Giovanni Apostolo.



La citazione, che riportiamo nella foto allegata, è un segno significativo dell' attenzione con la quale il Vaticano ha preso atto di questa significativa opera filmica indipendente, sulla vita della Madonna, che riprende gli accadimenti avvenuti dopo la resurrezione di Cristo, nella trasposizione cinematografica che Corsaro ha fatto, degli scritti della mistica tedesca beata Anna Katharina Emmerick.



In particolare, la trilogia, assume una importanza particolare nella teologia mariana, perché mira a far conoscere al mondo, alcune verità poco note sulla vita della giovane ragazza di Nazareth: in particolare la sua fuga ad Efeso dopo le persecuzioni a Gerusalemme intorno all' anno 39 d.c., e la sua Assunzione in cielo, avvenuta proprio nella Collina dell' Usignolo, una località ubicata nelle alture dell' antica citta romana (in Turchia), ove è stata ritrovata la grotta che avrebbe accolto le spoglie dormienti della madre di Gesù ed ove si trova la Casa di Maria, antico santuario cristiano venerato fin dai tempi di San Paolo.

Ricordiamo che il pubblico è in attesa, a giorni, del Capitolo 3, ultimo della trilogia, dal titolo Assupta est in Caelum di cui è già stata giàà presentata alla stampa la locandina ufficiale ed il trailer (qui sotto). Il Capitolo 3 è stato girato in buona parte in Turchia nella cittadina di Efeso (attuale Selcuk), all' interno del sito archeologico, con il patrocinio del Ministero della Cultura Turco.

Collegamento YouTube al trailer ufficiale: https://youtu.be/qSCEUOeiiZA