Sanremo: Draco, quando gli animali fanno parte delle famiglie. Un ringraziamento alla clinica veterinaria del dottor Leva

Siamo sempre più convinti di quanto gli animali, i cani e gatti per primi, siano fondamentali per il nostro benessere. Rendono la nostra vita più ricca, ci fanno compagnia, ci mettono di buon umore chiedendo in cambio il nostro affetto. Ormai fanno parte delle nostre famiglie e per questo è fondamentale trovare come interlocutore un veterinario attento e partecipe. Ed è quello che ci è successo con il nostro Draco, un cane che per il breve periodo della sua vita, ci ha donato gioia. Ringraziamo quindi il dottor Stefano Leva e i suoi collaboratori Simone e Daniele per la loro professionalità e umanità e per aver fatto il possibile per Draco.



Grazie Giovanna e Lorella