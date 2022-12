Rinnovati gli organi dell'Anci in Liguria: ecco gli esponenti della nostra provincia nelle Commissioni

Si completa il periodo congressuale di Anci Liguria che, dopo la giornata del 18 novembre in cui sono stati rinnovati tutti gli Organi dell’Associazione (Ufficio di Presidenza, Consiglio direttivo, Collegio sindacale, Anci Liguria Federsanità, Conferenza dei Presidenti dei Consigli comunali, Consulta Piccoli Comuni e Anci Giovane), ha visto oggi l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza con le nomine dei nuovi leaders delle Commissioni tematiche.

Compito delle Commissioni è sviluppare e approfondire questioni inerenti ad ambiti specifici della vita di Comuni, Province e Città Metropolitana, interagendo con le altre Istituzioni e intervenendo in rappresentanza dei Comuni ai principali tavoli di concertazione, oltre che istruire le bozze dei pareri da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria.

La novità del quinquennio 2022-2027 è rappresentata dalla istituzione di due nuove Commissioni di studio: Montagna, importante soprattutto dopo l’approvazione nel marzo scorso della nuova legge, il ddl “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, che introduce misure per contrastare lo spopolamento delle zone montane e favorire lo sviluppo economico dei territori più periferici; ed Ecosostenibilità, per favorire lo sviluppo di una cultura green e la promozione di buone pratiche ambientali in tuti i Comuni, grandi e piccoli, quanto più necessaria soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti climatici.

Sotto gli esponenti della nostra provincia cje fanno parte dei coordinamenti delle 18 Commissioni tematiche.

Per la finanza locale sarà vice Presidente Domenico Abbo (Lucinasco) mentre per il trasporto pubblico locale, viabilità e mobilità la vice presidenza è stata affidata a Gianmarco Oneglio (Imperia). Per la cultura sarà presidente Marcella Roggero (Imperia). Per il turismo e la promozione sarà presidente il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri mentre la presidenza del welfare è andata a Luca Volpe (Imperia).

Ai nuovi coordinatori sono andati gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Marco Bucci e del Direttore Pierluigi Vinai, che li incontrerà lunedì prossimo, per pianificare impegni e priorità, anche in vista della riunione del Consiglio delle Autonomie Locali, in programma lunedì 12 dicembre.