Sanremo: Bellini verso Fdi? “È la mia casa politica, ma non ci sono accordi”, Consiglio “Non c’è nulla, nessun avvicinamento”

Quale destino per Umberto Bellini dopo l’addio a ‘Sanremo al Centro’? Mattinata concitata e telefoni bollenti nel mondo politico locale dopo lo strappo di ieri sera che ha visto la maggioranza isolare di fatto il consigliere comunale che più volte negli ultimi mesi è parso in contrapposizione con la sua stessa squadra di governo. In estate ha sostenuto la campagna di Fratelli d’Italia e la candidatura di Gianni Berrino per poi manifestare spesso le proprie posizioni in contrapposizione con la linea dell’amministrazione Biancheri. Ieri sera l’atto finale con la comunicazione dell’uscita dal gruppo al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

E ora? La logica porterebbe a un ingresso in Fratelli d’Italia, ma per il momento tutto tace.

“È la mia casa politica ma al momento non ci sono accordi e devo avere il loro gradimento - dichiara Bellini - ho fatto questo passo perché sentivo di doverlo fare e se un domani dovessi accasarmi per le elezioni comunali è chiaro che mi avvicinerei a loro. Al momento, però, non c’è niente da dire, resto in consiglio comunale da indipendente”.

La porta di FdI, quindi, per il momento non si apre, come confermano le parole del coordinatore cittadino Antonino Consiglio: “A oggi non c’è nulla, lui non è stato contattato e lui non ha contattato noi. Ha appoggiato Giorgia Meloni alle politiche, ma non ha avuto contatti con Fratelli d’Italia. Quindi non c’è nessun avvicinamento”.

“Certamente Bellini ha votato FdI alle politiche ma non ha avuto contatti con me, sapevo solo delle divergenze tra lui e l’amministrazione - conclude Luca Lombardi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale - non abbiamo mai valutato la sua possibile entrata, non lo ha mai chiesto”.