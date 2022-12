Triora: valori non conformi dall'acquedotto di Realdo, acqua non potabile nelle frazioni di Creppo e Bregalla

Dopo le analisi svolte dall’Asl 1 Imperiese, due frazioni di Triora, piccolo centro dell’alta Valle Argentina, non possono disporre dell’acqua potabile.

I valori del prezioso liquido che sgorga dall’acquedotto di Realdo, infatti, non sono conformi e, quindi, il Sindaco della cittadina ha emanato l’ordinanza di non potabilità dell’acqua per le frazioni di Creppo e Bregalla.

Visto che gli esiti non sono risultati favorevoli per la potabilità, l’acqua potrà essere utilizzata per scopi alimentati solo dopo la bollitura.