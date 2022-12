Rinnovati i vertici dell’associazione 'Antiche Vie del Sale', eletto all’unanimità presidente Alessandro Navone

Ieri si è tenuta la prima riunione dell’Ufficio di Presidenza che ha eletto all’unanimità Alessandro Navone, Vicesindaco di Garlenda, quale Presidente e Federica Lanteri, Sindaco di Briga Alta, Vicepresidente che avrà anche il ruolo di referente per Centro territoriale Cuneese, insieme a Matteo Mirone, Sindaco di Arnasco, nuovo referente per quello Savonese e Corrado Agnese Assessore di Chiusavecchia, referente per l'imperiese.

Completano la squadra della Direttivo Carlo Gallo, Consigliere di Armo, Angela Denegri, Sindaco di Borghetto d'Arroscia, Rosanna Zunino, Vicesindaco di Pieve di Teco, Claudio Paliotto, Sindaco di Zuccarello, affiancati da Giuliano Miele Direttore Generale dell’Associazione.

“La nostra associazione - commenta il neo Presidente - vede tra i suoi soci oltre trenta Comuni che, distribuiti in tre Province e su due Regioni abbracciano un territorio che va da Laigueglia a Briga Alta e da Prelà a Garessio. Sono convinto che la squadra appena insediata darà un nuovo e importante impulso alle nostre attività. Voglio ringraziare Piero Pelassa Presidente uscente e tutto il suo direttivo per la gestione dell’Associazione in questi ultimi anni, nei quali, l’ultimo successo è stato il lancio de Il Sale di Liguria, il brand olfattivo della nostra Regione. Nei prossimi mesi riproporremo a Provincie e Regioni come anello di congiunzione tra la costa e il profondo entroterra, proprio come avveniva quando il sale era commerciato sulle nostre strade”.