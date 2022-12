Un nostro lettore di Ventimiglia, Davide Schepis, ci ha scritto per segnalare un lavoro non eseguito a regola d’arte, in corso Genova 140, all’altezza della rotonda:

“Con poco sforzo in più il lavoro poteva avere buoni risultati. Sto parlando dello sfalcio dell'erba, lasciata poi però in strada. Così facendo il vento la trasporta ovunque e rimane ben visibile la sporcizia sottostante ad essa”.