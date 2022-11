Nuovo disco con l’orchestra “Swing Kids” e ospiti di riguardo: è uscito ‘Time Pavillion’ tanto swing firmato Freddy Colt

L’etichetta discografica sanremese Mellophonium Multimedia è lieta di annunciare l’uscita del ventunesimo CD del proprio catalogo: s’intitola “Time Pavillion” e ha per sottotitolo: “Ritmi sincopati e latini dal Sultanato dello Swing”. A firmare questa nuova opera è per l’appunto il “Sultano delo Swing” Freddy Colt con la sua orchestra “Swing Kids”.

Dopo oltre sei mesi di lavorazione presso il Rosenhouse Studio di Vallecrosia, questo nuovo album offre la possibilità di ascoltare motivi sia celebri che da scoprire dovuti ai migliori maestri “jazzati” italiani: melodie e arrangiamenti firmati da Lelio Luttazzi, Pippo Barzizza, Angelo Giacomazzi, Enzo Ceragioli, Gianni Ferrio, Riz Ortolani e anche il sanremese Demo Bruzzone. Un sound ricco di sfumature, di sorprese, di ritmi che spaziano dal fox-trot al mambo, dal blues al calypso, dallo shuffle alla bossanova. Proprio come se si fosse sotto un “Padiglione del Tempo”…

Il maestro Freddy Colt, direttore d’orchestra e produttore del disco, ha coinvolto tra le file dei “Swing Kids” alcuni dei migliori musicisti jazz del comprensorio: Mario Martini alla tromba, Mirco Rebaudo al clarinetto e sax baritono, Simone Verrando al sax tenore, Sofia Viglietti e Marco Di Giuseppe al sax alto, Stefano Bianchi al trombone, Francesco Cardillo al pianoforte, Lorenzo Herrnhut-Girola alla chitarra, Paolo Priolo al contrabbasso, Fausto Biamonti alla batteria, Marcello Repola alle percussioni e vibrafono. L’album mette inoltre in luce la bella voce di Serena Suraci nonché quella del “Giannizzero dello Swing” Stefano Torre, ottimo vocalist di Lodi. Tre sono gli ospiti che spiccano con i loro virtuosismi: il grande trombettista Felice Reggio, il sassofonista torinese Simone Garino e il violinista toscano Francesco Giorgi, peraltro direttore dell’etichetta e Ministro Ideologo del Sultanato. Circa metà dei dodici brani che compongono “Time Pavillion” vengono riproposti con le orchestrazioni originali degli autori, mentre gli altri vedono gli arrangiamenti di maestri amici della band, quali il molisano Antonello Capuano e l’intemelio Massimo Dal Prà.

Il CD esce con il patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi (Roma-Trieste) e l’appoggio della famiglia Barzizza.

Prestigiose sono le note di copertina, firmate dallo scrittore Giuseppe Conte, il quale tra l’altro dice: «Freddy Colt e i suoi Swing Kids mi portano in un Paradiso dove la musica avvolge e entra nella carne rendendola leggera come un’ala di farfalla o una piuma di quelle che, si dice, lascia negli angoli di una nostra stanza il passaggio di un angelo. È il Paradiso dello swing, dove piangere è come danzare, dove il peso a volte insopportabile del vivere si fa aereo e celeste…».

La grafica ha uno stile retrò, quasi liberty, realizzata con la consueta grazia dall’art director Paolo La Cola. Un ricco libretto di 12 pagine illustra il progetto e presenta i brani, gli autori, le storie che si celano dietro un universo musicale che rivive acusticamente nelle interpretazioni dei “Swing Kids”.

Il disco sarà presto disponibile in due punti vendita di Sanremo e fin d’ora può essere ordinato, al prezzo di € 15, scrivendo alla mail: editore@mellophonium.it . Altre info su www.freddycolt.it .