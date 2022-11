Sanremo: oggi l'incontro tra il Comune e i sindacati confederali, confermata la garanzia occupazionale

L’incontro è stato utile per avere il quadro completo dei cambiamenti in corso, a partire dalla nuova gestione per i prossimi sei mesi e della piena garanzia occupazionale per tutto il personale ad oggi occupato.

A fronte dell’impegno da parte del Comune ad un importante rilancio della struttura, investendo per far tornare a crescere il numero degli ospiti, le organizzazioni sindacali confederali hanno ribadito l’assoluta necessità di garantire un adeguato servizio agli anziani e hanno richiesto non appena si rendano necessarie nuove assunzioni che venga data priorità al personale che all’inizio di questa vertenza ha perso il posto di lavoro.

Le parti hanno stabilito di incontrarsi nuovamente il prossimo 7 dicembre