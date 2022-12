Sanremo: la marcia indietro su ‘Casa Serena’ entra nel bilancio del Comune con 550 mila euro spalmati tra 2022 e 2023

Il rientro della RSA di Poggio ‘Casa Serena’ tra le mani del Comune dopo il passo indietro della My Home inizia a prender forma anche dal punto di vista economico e non soltanto sul piano pratico. L’amministrazione ha stretto un accordo con la cooperativa Jobel che dal 1° dicembre al 31 maggio si prenderà cura della struttura in attesa di avviare una nuova pratica per la cessione. Ma, intanto, le ricadute economiche della marcia indietro entrano nel bilancio di previsione 2022-2024 che il consiglio comunale sarà chiamato a votare nella prossima seduta.

La procedura coinvolge la doppia annualità 2022-2023 entrando nell’anno in corso per un solo mese e, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Massimo Rossano, “è necessaria per il mantenimento dell’attività nei confronti degli utenti”. La variazione, quindi, interviene per 236 mila euro sull’anno in corso e per 314 mila euro sul prossimo per un totale di circa 550 mila euro.



“Il Comune paga la mensilità alla cooperativa Jobel - ha spiegato Rossano - ma a fronte di questo incassa le rette da parte dell’utenza e si fa carico del conto delle utenze generiche della RSA. Il Comune deve quindi intervenire d’urgenza con questa variazione che è passata in giunta per poi arrivare sul tavolo del collegio dei revisori dei conti, poi in commissione e infine in consiglio”. La parola ora passa al consiglio comunale convocato per domani alle 17.