Cervo: questa sera alle 21 si riunisce il Consiglio comunale, serie di argomenti all'ordine del giorno

Questa sera alle 21 si riunisce il Consiglio Comunale, nella sede di palazzo Viale, in seduta straordinaria e in prima convocazione. Sotto l’ordine del giorno.

Verrà discussa una variazione di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e due riconoscimenti di debiti fuori bilancio con la comunicazione di prelievi dal fondo di riserva.

Verrà votato un sostegno e l’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Infine sarà la volta della discussione sulla convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali tra i comuni di Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi per il triennio 2023-2025.